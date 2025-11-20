Girişimci kadınlara dijital destek

TÜRK Telekom, girişimci kadınların dijital ekosistemde güçlenmesini amaçlayan Dijitalde Hayat Kolay projesinde hibe değerlendirme sürecine geçildiğini duyurdu. Yıl sonuna kadar 81 ilde 15 bin kadına ulaşılması planlanan proje kapsamında, 18 yaş ve üzeri, dijital pazarlama eğitimi ve tasarım odaklı düşünme atölyesine katılmış, girişimci kadınlar arasından belirlenen 40 girişimci, iki hafta süren mentörlük desteğinden yararlandı. Mentörlük programını tamamlayan kadın girişimciler arasından jüri tarafından belirlenecek 20 girişimci kadına, toplam 2 milyon lira iş geliştirme hibesi verilecek.