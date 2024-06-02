Girişimcilerin hayallerine destek oluyor

Türkiye İş Bankası'nın 2017 yılından beri destek verdiği Workup Girişimcilik Programı, her gün yeni başarı hikayelerine imza atıyor. Start-upları görünür kılacak, onların farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verecek, işbirliği fırsatları yakalamalarına olanak sağlayacak girişimcilik programı ihtiyacından yola çıkılarak başlatılan Workup Girişimcilik Programı, bugüne kadar 20 bine yakın başvuru aldı. Programdan 108 girişim mezun oldu. Workup'ın 12'nci dönemi 9 girişimle sürüyor.2021'de Workup çatısı altında, tarım ekosistemi için Workup Agri hayata geçirildi. Workup Agri'nin 3. dönemi tarımı sürdürülebilir çözümlerle güçlendirmek amacıyla kurulan 6 teknoloji girişimi ile devam ediyor.Girişimlere ve oyun stüdyolarına eğitici oyun geliştirme ve ölçeklenme süreçlerinde katkı sunmayı amaçlayan Workup Gaming de 2023'de başladı. Programın tamamlanan ilk döneminde oyun alanında faaliyet gösteren 10 girişim ve oyun stüdyosu, eğitim odaklı oyunlar üretti veya daha önce geliştirdikleri oyunları ölçeklendirdi.Banka, afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programı Workup4Future'ı ise geçtiğimiz yıl hayata geçirdi.Programdan, doğal afetlerin yanı sıra "karbon salımının azaltılması", "sürdürülebilir şehirler" ile "erişilebilir ve temiz enerji" gibi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik teknoloji geliştiren 6 girişim mezun oldu. Banka, girişimcilik alanındaki değer önerisini, global hızlandırma programı Workup Rise & LEAP isimli yurt dışı programıyla zenginleştirdi. Programa seçilen girişimler, Londra girişimcilik ekosisteminde kapsamlı ve yoğun bir programdan geçti. Ülkemizde KOSGEB desteği ile ilk kez hayata geçirilen yurt dışı program olma özelliği taşıyan Workup Rise&LEAP'ın önümüzdeki yıllarda farklı ülke ve pazarlarda da düzenlenmesi planlanıyor.Workup çatısı altındaki programlara seçilen girişimler, alanında uzman kişiler ve banka yöneticilerinden mentorluk, başarılı girişimciler ve teknik uzmanlarla düzenlenen eğitim ve ilham etkinlikleri, İş Kule Workup alanında çalışma fırsatı, bulut kredileri, teknolojik destek paketleri, yatırımcılarla buluşma imkânı gibi pek çok ayrıcalıktan yararlanıyor. Girişim hızlandırma programları ile startuplara kapsamlı destek, görünürlük ve network dışında İş Bankası ve grup şirketleriyle iş birliği imkânı da yaratılıyor. Bugüne kadar programa katılan 58 girişimle kampanya, ürün hizmet alımı ve kavram kanıtlama çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, mezun girişimlerden 13'ü İş Bankası'nın kurucusu veya yatırımcısı olduğu fonlar tarafından 3 milyon ABD doları yatırım alırken, farklı fon ve yatırımcılar 65 Workup'lı girişime, 32 milyon dolar fon sağladı.