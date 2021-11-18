Giriş Tarihi: 19.11.2021

Girişimcilik kariyerini tercih edin

Para dergisi tarafından düzenlenen 5. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi’ne katılan Bakan Varank, gençlere ‘girişimci olun’ çağrısı yaptı. Bakan Kasapoğlu ise, “Girişimmcilik ciddi bir kariyer fırsatı” dedi