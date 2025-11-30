Girişimcilikte mobilite çağı başladı

1980'lerde küçük atölyeler ve aile işletmeleriyle başlayan Türkiye'nin girişimcilik hikâyesi, 2000'lerde internet ekonomisiyle hızlandı. Akıllı telefonların ve dijital platformların hayatımıza girdiği son 10 yılda ise tamamen yeni bir dönem açıldı: Teknoloji tabanlı girişimcilik. SABAH Gazetesi, bu 40 yıllık süreç boyunca KOBİ'lerin, yenilikçi işletmelerin ve genç girişimcilerin yanında oldu; Türkiye'nin ekonomik dönüşümünü sayfalarına taşıdı. Bugün aynı yolculuk, akıllı mobilite start-up'larıyla yepyeni bir geleceğe uzanıyor.Geçmişte araç sahibi olmak yalnızca bir ihtiyaç değil, bir statüydü. Bugün ise mobilitenin anlamı değişti. Genç girişimciler, "mülkiyet" yerine "erişim"i temel alan yeni bir kültür inşa ediyor. Paylaşımlı ulaşım modelleri, elektrikli mikro mobilite araçları, kişiye özel rota önerileri sunan uygulamalar, hatta algoritmalarla yönetilen toplu taşıma entegrasyonları... Hepsi Türkiye'nin yeni start-up kuşağının ürünü. Bu yaklaşım, hem kaynak kullanımını azaltıyor hem de şehirlerin nefes almasını sağlıyor. Genç teknoloji şirketleri, her yolculuğu bir veriye dönüştürüp şehir hayatını daha akıllı hale getiriyor.Türkiye'nin girişim ekosistemi son beş yılda yeni bir alana yöneldi: Mobilite teknolojileri. Teknoparklar, üniversite laboratuvarları ve belediyelerin açık veri çalışmaları, yerli girişimler için güçlü bir zemin oluşturuyor. Kentleşmenin hızlı olduğu İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi şehirler, bu çözümlerin test edildiği doğal laboratuvarlara dönüştü. 40 yıl önce ağırlıklı olarak üretim ve ticaret odaklı bir girişimcilik haritasına sahip olan Türkiye, bugün ulaşım ile teknolojiyi birleştiren yeni bir ekonomi yaratıyor. Akıllı mobilite girişimleri sadece şehir içi ulaşımı değil; enerji altyapısını, veri yönetimini de etkiliyor.Akıllı mobilite, şehir yaşamının ritmini değiştiriyor. Daha az araç, daha çok paylaşım; daha az trafik, daha çok verimlilik anlamına geliyor. Hava kalitesinin iyileşmesi, park alanı ihtiyacının azalması, yolculuk maliyetlerinin düşmesi gibi faydalar artık somut şekilde hissediliyor. Ekonomik tarafta ise yeni meslekler doğuyor: Batarya teknolojisi uzmanları, veri analistleri, enerji yöneticileri, mobilite operasyon ekipleri... Kadın girişimcilerin sürdürülebilir mobilite alanında artan varlığı da dönüşümün önemli bir parçası. Otonom araçların, sensörlerle konuşan altyapının ve tamamen elektrikli ulaşımın hâkim olacağı bir şehir düzeni artık hayal değil. Start-up ekosistemi, bu geleceğin en cesur aktörü. Algoritmalarla yönetilen ulaşım ağları, kişiselleştirilmiş rota planlamaları ve enerji tasarrufu odaklı hareket sistemleri; önümüzdeki 10 yılın standartları olacak.