Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri için iddialı başlangıç

Türkiye'de 2008'den beri her kasım ayında, 180 ülkeyle aynı anda kutlanan Global Girişimcilik Haftası (GGH), sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerden oluşan 29 kurumun desteğiyle, GEN Türkiye ve Habitat Derneği genel koordinasyonunda düzenleniyor.Ana amacı gençlerin girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak değerlendirmelerini teşvik etmek olan Global Girişimcilik Haftası, artık sivil toplum, üniversiteler, girişimciler, yatırımcılar, özel sektör, medya ve devlet kurumlarının dahil olduğu, ekosistemde faaliyet gösteren 300'den fazla paydaş kurumu bir araya getiren bir platform haline geldi.Hafta boyunca tüm Global Girişimcilik Haftası paydaşları Türkiye genelinde yüzlerce girişimcilik etkinliği düzenliyor ve bu alandaki farkındalığı artırıyor. Global Girişimcilik Haftası, Washington DC'de, Kauffman Vakfı desteğiyle, tüm dünyada girişimcilik ekosistemini geliştirmeye odaklanmış Global Entrepreneurship Network (GEN) şemsiyesi altında yürütülüyor.Bu kapsamda düzenlenen Global Girişimcilik Haftası Paydaş Toplantısı, 8 Kasım 2022 tarihinde hibrit olarak gerçekleştirildi.Toplantı, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezai Hazır'ın açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmasının ardından Global Girişimcilik Haftası hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi.