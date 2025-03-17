“Global Ofis” ile Türkiye’deki KOBİ’lerin Avrupa ile arasındaki duvar kalkıyor

PwC Türkiye'ye göre ülkemizin e-ticaret sektörünün 2030'a kadar yıllık %22,6 büyümesinin beklenmesi, toplam ihracatın %35'ine sahip KOBİ'lerin potansiyelini ortaya koysa da aynı ivmeyi yurt dışında göstermeleri mümkün olmuyor. Bunun perde arkasında ise Avrupa'da şirket kurmanın yüksek maliyetleri, yerel bürokrasi ve dil bariyerleri yer alıyor.

Her ölçekten işletmenin Avrupa'da büyümesinin önünü açmak için geçtiğimiz günlerde "Global Ofis" isimli yeni paketini duyuran Olmadık Ofis Kurucusu ve Girişimci A. Seçkin Canan ise konuya dair "Birçok işletmeci, uluslararası arenada büyümek için fiziksel bir ofis veya şube açmanın şart olduğunu düşünüyor. Aslında yabancı tüketiciler ve müşteriler, markalardan sadece kendilerine kolayca ulaşabileceklerini kanıtlamasını bekliyor" dedi.

ÇÖZÜM: AVRUPA'DA TEMSİLCİLİK AÇMAK

Yaklaşık 450 milyonluk tüketici topluluğuna sahip Avrupa'nın işletmeler için uzakta olmadığını aktaran A. Seçkin Canan, "Invest in Holland tarafından yapılan bir araştırma, yabancı işletmelerin %80'inin AB pazarına girmelerinin önündeki en büyük engelin yüksek kurulum maliyetlerini gösterdiğini vurguluyor. Bu durum Türkiye'deki KOBİ'leri için de geçerli. Biz de tam olarak bu açığa parmak basıyor ve yeni paketimizle ülkemizdeki KOBİ'lerin yurt dışında faaliyet göstermesini sağlayacak kapıyı aralıyoruz" diyerek hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Buna göre işletmeler artık Avrupa'da kolaylıkla temsilcilik açabiliyor. Türkiye'de ilk kez Olmadık Ofis çatısı altında başlatılan hizmet, Türkiye'de kurulu şirketlere aylık 100 Euro maliyetle Hollanda'da yasal ve prestijli bir iş adresi sunuyor. Bunun yanı sıra çok dilli ekipler tarafından yanıtlanan yerel bir telefon numarası, posta hizmetleri gibi fırsat havuzu oluşturuyor. Bu sayede ülkemizdeki KOBİ'lere geleneksel bir şirket değil, güvenilir ve kendilerini Avrupa'da gerçek anlamda temsil eden bir dayanak vaat ediyor.

"KOBİ'LERİN SADECE DOĞRU ARAÇLARA İHTİYACI VAR"

Türkiye'deki işletmelerin bürokraside boğulmadan ya da banka hesaplarını zorlamadan Avrupalı gibi görünebileceklerini söyleyen A. Seçkin Canan: "Tüm yabancı şirketlerin aradığı Avrupa'da bir muhatap, bir adres, ihtiyaç halinde ulaşabilecekleri bir telefon numarası. Biz de Türkiye'deki şirketlere bunu sunuyoruz. İşletmelerin tekerleği yeniden icat etmeye değil, sadece doğru araçlara ihtiyaçları var. Biz de Hollanda pazarı üzerinden bunu sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA PAZARI GÖRÜNDÜĞÜ KADAR UZAK DEĞIL."

Hollanda'nın Türkiye'deki işletmeler için avantajlarından da söz eden Olmadık Ofis Kurucusu ve Girişimci A. Seçkin Canan, "Hollanda pazarı Türkiye'deki KOBİ'lerle Avrupa arasında köprü kurarken biz de o köprüye ulaşan yolu açıyoruz. Rotterdam Limanı, merkezi karayolları ve Schiphol Havaalanı gibi Avrupa'nın büyük pazarlarını birbirine bağlayan lojistik güç merkezlerinden faydalanarak büyümelerini sağlıyoruz" şeklinde konuşarak değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı:

"Artan internet penetrasyonu ve teknoloji meraklısı genç nüfusun etkisiyle Türkiye'nin dijital ekonomisi yükseldikçe, globalleşme ihtiyacı da artıyor. Ancak genişlemeye giderken, geleneksel ticari yollar birçokları için ulaşılmaz olmaya devam ediyor. Global Ofis ise uygun fiyat ve pratikliği harmanlayan yaklaşımıyla bir dönüm noktası haline geliyor. Bu sadece paradan tasarruf etmekle ilgili değil; Türkiye'deki işletmeleri kendi şartlarına göre rekabet edebilmeleri için güçlendirmekle bağlantılı bir çözüm. Çünkü, Avrupa pazarı göründüğü kadar uzak değil."

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