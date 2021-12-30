Giriş Tarihi: 30.12.2021

Global yolculuğumuza ışık hızıyla devam ediyoruz

Üçüncü fabrikayı 2022’de hayata geçirmeyi planladıklarını ve şu an 80 ülkede etkin olduklarını belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, “Global yolculuğuma ışık hızıyla devam ediyoruz” dedi