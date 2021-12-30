Global yolculuğumuza ışık hızıyla devam ediyoruz

2021'in kendileri için hedeflerine ulaştıkları verimli bir yıl olduğunu belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Hatta hedeflerimizin de üzerinde bir performans gerçekleştirdik diyebiliriz" dedi. 2021'de fabrikadaki yatırımlarına devam ettiklerine değinen Orakçıoğlu, "Yurtdışı yatırımlarımızda özellikle mağaza açılışlarımız yoğun bir şekilde devam etti. Polonya, İtalya, Dubai
, Kazakistan ve çok farklı pazarlarda da büyüme imkânımız oldu. Hatta 2021 yılının son haftasını İtalya'da bir mağaza açarak kapatıyoruz" diye konuştu.
DİJİTAL RÖNESANS
Markalarına olan ilginin tüm dünyada giderek arttığının altını çizen Orakçıoğlu, "2022 yılında da aynı şekilde büyüme planlarımıza devam edeceğiz. 2021 yılında kendi içimizde de 'Dijital Rönesans' gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu. Fabrikalarında kapasite olarak şu an çok yoğun olduklarına dikkat çeken Orakçıoğlu, "Bu yüzden yatırımlarımız özellikle fabrika tarafında olacak. Üçüncü fabrikamızı 2022 yılında hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bunun haricinde yurtdışı mağaza açılışlarımız ve yurt içinde de gördüğümüz fırsat bölgelerindeki gelişmelerimiz devam edecek" dedi.
İLK SANAL MAĞAZA GELİYOR
Türkiye'nin ilk sanal mağazasını Mart 2022 döneminde açmaya hazırlandıkmarını kaydeden Orakçıoğlu, şu anda etkin oldukları 80 ülke bulunduğunu söyledi. Orakçıoğlu, "Global yolculuğumuza ışık hızı ile devam etmekteyiz. Odağımızda İngiltere ve Kanada var. Şubat ayında Dubai'de 2 mağazamız daha açılacak ve 2022'de Dubai'deki mağaza sayımızı toplam 6' ya çıkaracağız. Güney Amerika pazarına da odaklanmış durumdayız" diye konuştu.