Göç fırsatçılığı

Türkiye asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken deprem fırsatçıları da boş durmuyor. Hatay, Kahramanmaraş, İskenderun, Adıyaman, Gaziantep'te depremden kurtulan birçok kişi diğer illere göç edince ev sahipleri kiraları katladı. Ankara, Mersin, İzmir, Elazığ, Antalya ve İstanbul iç göçün adresi konumunda. Öncelikle akrabalarının yanına taşınan depremzedelerin son günlerde ev arayışına başlaması ile Ankara, Elazığ, Mersin ve Diyarbakır'da fırsatçılar kira fiyatlarını ikiye üçe çıkardı.Ankara'da depremzedelerin kente gelmesiyle birlikte ev kiraları uçtu. Daha önce 6 bin TL olan ev kirası bir hafta içinde yüzde 80'den fazla artarak, 11 bin liraya kadar çıktı. Mersin'de kiralık fiyatları birçok bölgede yüzde 100 civarında arttı. Bölgede evler 4-5 bin liradan 9-12 bin TL'ye yükseldi. Ereğli ve Alaplı'da ev sahipleri iki bin liraya kiraya veremediği daireyi 7 bin liraya çıkardı. Depremden önce ev kiraları 800 TL ila bin TL arasında olan Elazığ'da ise fiyatlar yüzde 300 artarak 4 bin TL'ye yükseldi. İstanbul'da ise Sütlüce, Kâğıthane, Bahçelievler, Esenyurt'ta kiralık ve satılık konutlarda son bir haftada artışlar yaşandı. 3+1, 4+1 ve eşyalı dairelerin fiyatları 30 ila 40 bin liraya dayandı. İlanların hemen hepsinin depremden sonra yayınlanması da dikkatlerden kaçmadı.Depremzedeler illerde emlakçı odalarına şikâyette bulunuyor. Odalar da bunları Ticaret Bakanlığı'na iletiyor. Bakanlığın fahiş fiyata ceza uygulaması var. Fırsatçılara 200 bin liraya kadar ceza veriliyor. Depremzedeler, konut kiralarını fahiş oranda artıran ev sahiplerine cezai yaptırım uygulanmasını istiyor. Uzmanlar da devletin bu konuda yasal bir yaptırım yapması gerektiğini hatta elinde boş ve fazla daire olan kişilerden bir yıllığına bunları kiralaması gerektiği belirtiliyor. Bazı emlak siteleri de yaşanan ani fiyat artışlarına karşı vatandaşları uyarmaya başladı. Ev sahipleri, devletin fahiş fiyat artışlarını takip ettiği ve girilen ilanlardaki yukarı yönlü fahiş hareketlerin cezalandırılabileceği konusunda uyarıyor.Fahiş fiyatlara rağmen yeni taşınılan evlerin güvenliği de bilinmiyor. Uzmanlar, kira ve satın almada binanın güvenliğinin e-devlet'ten görülebilmesi gerektiğini belirtiyor. Nüfusun yüzde 71'inin deprem kuşağında yaşadığı Türkiye'de, kiracılar risk bilgisini talep edemiyor, ev sahipleri tarafında ise çoğunluk sağlanarak risk tespiti yapılması gerekiyor; ancak ev sahipleri 'ya riskli çıkarsa' diye tespite yanaşmıyor.Deprem sonrasında nakliye fiyatları da uçtu. Deprem öncesi şehir içi evden eve nakliyat 2.500 ila 3.000 TL iken, deprem sonrasında bu rakam 7 ila 10 bin TL'ye çıktı. Hatay'dan İstanbul'a daha önce 18-20 bin lira arasında yapılan evden eve nakliye fiyatı 35-40 bin TL'ye yükseldi.Gaziantep Valisi Davut Gül, ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini açıkladı. Gül, "Maalesef bazı ahlaksızlar, depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 bin TL, İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır" dedi.AFAD, afet bölgesindeki konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlar için "Afetzede Barınma Desteği" başvurularının e-devlet üzerinden başladığını açıkladı. e-Devlet'te arama bölümüne "Afetzede Barınma Desteği başvurusu" yazarak ilgili sayfaya ulaşılabiliyor. ANKARA