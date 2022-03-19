Göcek koyları korumaya alınıyor

ÇEVRE
, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan 6 etaplık proje ile Göcek
koyları koruma altına alınıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle denize gelişigüzel çapa atılarak deniz çayırları tahrip edilemeyecek, koylar ve deniz canlılarının yaşam alanları kirletilemeyecek.
ATIKLAR DAHA HIZLI ALINACAK
Tekne ve yatların denize demir ve çapa atmalarına engel olmak amacıyla tekne ve yat kapasitesi dikkate alınarak, koy toprağına yeterli sayıda mapalar yerleştirilecek, deniz tabanına tonozlar konulacak, şamandıralar bu tonozlara bağlanacak ve teknelerin kıyılarda yer alan ağaçlara halat bağlamalarına izin verilmeyecek. Akıllı şamandıra sistemi sayesinde denizde anlık klorofil değerleri, oksijen oranı, bulanıklık ve su kalitesi 7-24 izlenecek. Proje kapsamında atık alım teknelerinin sayı ve kapasiteleri de artırılacak. 400 tonluk ana atık gemisi
ve ona eşlik eden 3 adet 20 tonluk atık alım teknesi işletilecek. Atık alım teknelerindeki kapasitelerin artırılması ile birlikte atıkların alınması daha hızlı sağlanacak. Bu sayede tekne sahiplerinin konakladıkları noktadaki atık alım bekleme süreleri daha da kısalacak. Takip sistemi sayesinde denizlere atık bırakılmasının da önüne geçilecek.