Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Göcek MarinTurk Marinalarına Mavi Bayrak
Giriş Tarihi: 15.8.2024 16:00

Göcek MarinTurk Marinalarına Mavi Bayrak

MarinTurk, Göcek’teki işletmeleri Village Port ve Exclusive ile 2024 Marina Mavi Bayrak Belgesi kazandı.

Göcek MarinTurk Marinalarına Mavi Bayrak

İşlettiği tesislerde yüksek sorumluluk bilinci ile doğal yaşamdaki tüm canlı türleri için sürdürülebilir yaşam şartlarının korunmasını hedefleyen MarinTurk'ün iki işletmesi, 51 ülkede uygulanan Mavi Bayrak'la ödüllendirildi. Göcek Büngüş Koyu'nda bulunan MarinTurk Village Port ile aynı beldedeki Poruklu Koyu'nda yer alan MarinTurk Exclusive; çevre, eğitim, güvenlik ve erişilebilirlik gibi birçok kritere sahip olduğu ve bu kriterlere uyumlu sürdürülebilir faaliyetleri nedeniyle ödül almaya hak kazandı.

FAHİR ÇAM: BU ÖDÜL HEM ÇEVREYE BAĞLILIĞIMIZIN NİŞANI HEM DE YÜKSEK KALİTELİ HİZMETİMİZİN GÖSTERGESİ

MarinTurk Genel Müdürü Fahir Çam, dünya çapında tanınan ve çevreye duyarlı turizmin simgesi haline gelen bu uluslararası ödülü kazanmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Göcek MarinTurk Marinaları olarak, çevreye duyarlılığımızı ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı bir adım daha ileriye taşıdık ve Mavi Bayrak Belgesi'ni almaya hak kazandık. Bu ödülle çevremize olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye yönelik çalışmalarımızı bir kez daha teyit etmiş olduk. Bu başarı, titizlikle yürüttüğümüz çevre yönetim politikalarımızın ve ekibimizin özverili çalışmasının sonucudur. Mavi Bayrak Belgesi, yalnızca çevreye olan bağlılığımızın bir nişanı değil, aynı zamanda misafirlerimize sunduğumuz yüksek kaliteli hizmetin de bir göstergesi. Bu başarıyı gururla paylaşırken, çevreye olan bağlılığımızı daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

Özellikle yaz dönemlerinde, yoğun olarak charter firmaları ve özel yat sahiplerinin ilgi odağı haline gelen Göcek ve çevresinin bağlama yeri ve kara park ihtiyacını karşılamak amacıyla hizmet veren marinalardaki tüm hizmetlerde çevresel sürdürülebilirlik esas alınıyor. Mavi Bayrak uluslararası alanda ilk kez Fransa'da, Avrupa Birliği'nde 1987, ülkemizde 1993 ve Avrupa kıtası dışındaki ülkelerde 2000 yılında uygulanmaya başlandı. Bugün 30'u Avrupa'da olmak üzere dünyada 51 ülkede Mavi Bayrak ödülleri veriliyor. Mavi Bayrak Ödül Programı, bağımsız sivil toplum örgütü olan "Foundation for Environmental Education-FEE" tarafından yürütülüyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Göcek MarinTurk Marinalarına Mavi Bayrak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA