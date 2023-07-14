Gökdere’de ‘huzur koridoru’

Tarım Peyzaj A.Ş. tarafından yapılan çalışmalarla derenin her iki yakası ayrıcalıklı bir rekreasyon alanı oldu. Yaklaşık 12 bin metrekarelik alanda yapılan çalışmada, 7500 metrekarelik alan rulo çimle kaplandı, 243 metrelik travers yol yapıldı. 379 metrekarelik amfi alanı oluşturulurken, 20 türden 70 bin çalı ile 25 adet ağaç dikildi.