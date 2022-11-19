GÖKER göreve hazır! Düşmana korku verecek

ASELSAN, özgün tasarım ve entegrasyon anlayışıyla kara ve deniz muharebesine yönelik farklı platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirmeye devam ediyor. Milli teknoloji hamlesi ile yerli savunma sanayiinin envanterine yeni bir sistem daha eklendi.
35 MM ÇOK MAKSATLI SİLAH SİSTEMİ: GÖKER
ASELSAN'ın, alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarına ve kara tehditlerine karşı geliştirdiği 35 mm çok maksatlı silah sistemiGÖKER'in testleri başarıyla tamamlandı. Göker, testler neticesinde sınır ve üs savunmasında göreve hazır olduğunu gösterdi.
KÜÇÜK VE ZORLU HEDEFLERİ BEKLENENİN ÜZERİNDE BİR MENZİLDEN VURABİLECEK
Mini/mikro insansız hava aracı (İHA) sınıfında yer alan oldukça küçük ve zorlu hedefleri beklenenin çok üzerinde menzillerde imha etmeyi başaran sistem, aynı zamanda kara hedeflerine karşı da oldukça uzun menzillere kadar etkin olduğunu kanıtladı.
SABİT TESİS VE SINIR BÖLGELERİNDE KONUŞLANDIRILACAK
Göker sistemi, sabit tesis ve sınır bölgelerinde konuşlanmak üzere, güncel çok alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarına ve kara tehditlerine karşı cevap verecek şekilde tasarlandı.
KARA HEDEFLERİNE KARŞI 5 KİLOMETREYİ AŞKIN MENZİLDE ETKİLİ OLACAK
Sistem, 35 milimetre parçacıklı mühimmatın (ATOM, ATOM-AntiİHA) güç çarpanı olarak kullanımıyla hava hedeflerine (mini/mikro İHA'lar, maket uçaklar, helikopterler ve benzeri) karşı 4 kilometreye kadar etkili oluyor. Göker, kara hedeflerine karşı ise zırh delici mühimmat (APDS), yüksek patlayıcılı yangın mühimmatı (HEI) ve ATOM mühimmatları sayesinde 5 kilometrenin üzerinde menzilde yüksek etkinlik sağlıyor.
KARA VE HAVA HEDEFLERİNE KARŞI YÜKSEK BAŞARI
Sistem, geniş yükseliş ekseni kapsaması (-35°/+95°) ile özellikle dağlık alanlarda düşük alçalış açılarına atış imkanı sağlaması sayesinde hem kara hem de hava hedeflerine karşı yüksek başarım olanağına sahip bulunuyor.
Genel Özellikleri