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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Gökhan GÖKDUMAN: Tarihin ‘0’ noktası Göbeklitepe

SABAH Gazetesi Yazarları ve Turkuvaz Medya Grubu'nun önemli isimleriyle il buluşmaları kapsamında Şanlıurfa'daydık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen gezide tarihin '0' noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi de ziyaret ettik. Yaklaşık 12 bin yıllık tarihi olduğu söylenen arkeolojik alan, ilginç atmosferiyle dikkat çekiyor. Rehber eşliğinde gezilmesi gereken bu yer, çalışmaların ilerlemesiyle genişlemeye devam ediyor. Gezinin sonunda soluklanıp kahve içmek isteyenler ve oradan çıkarılan taşlar ile yapılmış Göbeklitepe figürlü ürünleri almak mümkün.
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Gökhan GÖKDUMAN: Tarihin ‘0’ noktası Göbeklitepe
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