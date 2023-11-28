Gökhan GÖKDUMAN: Tarihin ‘0’ noktası Göbeklitepe

SABAH Gazetesi Yazarları ve Turkuvaz Medya Grubu'nun önemli isimleriyle il buluşmaları kapsamında Şanlıurfa'daydık.gerçekleşen gezide tarihin '0' noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'yi de ziyaret ettik.. Rehber eşliğinde gezilmesi gereken bu yer, çalışmaların ilerlemesiyle genişlemeye devam ediyor. Gezinin sonunda soluklanıp kahve içmek isteyenler ve oradan çıkarılan taşlar ile yapılmış Göbeklitepe figürlü ürünleri almak mümkün.