Göknur Gıda’nın halka arzına 8 kat talep

Deprem sonrası gerçekleştirilen ilk halka arz sonuçlandı. Yapı Kredi Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda Göknur Gıda'nın 79 milyon 250 bin adet hissesi 11 TL'den satıldı. Halka arzın büyüklüğü 871 milyon 750 bin TL oldu. Halka arza, satılan hisselerin 7.93 katına denk gelen 628 milyon 323 bin adet talep geldi. Gelen talebin parasal karşılığı 6.9 milyar TL oldu. Halka arzda toplam 862 bin 805 yatırımcıya hisse satıldı. Halka arzda bireysel yatırımcılar 5.1 kat, kurumsal yatırımcılar 26.6 kat talep gösterdi. Günlük 7 bin 200 ton meyve işleme kapasitesine sahip olan şirket, 85 ülkeye ihracat yapıyor.