Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu ay Antalya’da düzenlenecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Antalya Saklıkent'te düzenlenecek 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği', Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkıları ve TÜBİTAK'ın koordinasyonunda yapılacak. Astronomi meraklıları, yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki Saklıkent'te, uzman astronomlar eşliğinde gökyüzünü inceleme fırsatı bulacak. Etkinliğe katılmak isteyenler, resmi web sayfası 'gozlem.tug.tubitak.gov.tr' adresi üzerinden 7 Temmuz 2023 saat 23.59'a kadar başvuru yapılabilecek. Etkinliğe katılacak 1000 kişi kurayla belirlenecek.

'MİSAFİRLERİMİZİ ÇOK ÖZEL ZAMANLAR BEKLİYOR'

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bizim yaptığımız çalışmalardaki temel amacımız; çocuklarımızın içindeki bilim, teknoloji, uzay ve astronomi merakını harekete geçirebilmek. İnanıyoruz ki; yıldızları, ayı, gezegenleri inceleyen çocuklarımız yarının önemli bilim insanları olacaklar. Ne mutlu bize ki; harcadığımız emekler karşılıksız kalmıyor. Tüm Türkiye'den gençlerimiz ve 7'den 70'e ziyaretçilerimiz gökyüzü gözlem etkinliklerimize akın ediyor. Gözlem etkinliğimizde misafirlerimizi çok özel zamanlar bekliyor" dedi.

'TÜRKSAT 6A'YI YAKIN ZAMANDA FIRLATACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Milli Uzay Programı'yla birlikte gökyüzü gözlem etkinliklerinin çok daha kıymetli hale geldiğini belirten Bakan Kacır, şunları söyledi: "Tek bir gencimizin, bir çocuğumuzun dahi bu etkinliklerimizden ilham alarak uzayı sevmesi, belki gelecekte Türkiye'nin önemli uzay sistemlerini geliştiren bilim insanlarından birisi olmasına vesile olacak. Milli teknoloji hamlesinin eserlerinden olan metre altı gözlem uydumuz İmece'yi bu yıl uzaya fırlattık, ilk görüntüleri de kamuoyuyla paylaştık. Haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da yakın zamanda fırlatacağız. Uluslararası uzay istasyonuna gidecek olan ilk Türk uzay yolcumuzu belirledik. 2023 yılı Türkiye'nin artık güçlü şekilde 'uzayda varım' dediği bir yıl oluyor."