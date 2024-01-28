Göl ve barajlara yüzer enerji santralleri kurulacak

Türkiye'nin enerji merkezi haline gelmesi için önemli bir adım daha atılıyor. AK Parti, LNG ihracının önünü açan, göl, baraj ve göletlere yüzer GES'ler kurulmasını sağlayan yasa teklifi şu değişiklikleri içeriyor:Türkiye'nin LNG ihraç etmesinin önündeki engeller kaldırılıyor. Boru hatlarından ihraç için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yetki veriliyor. AK Parti kaynakları, 'Karadeniz'de bulunan gazla birlikte Türkiye doğalgazın yüzde 25'ini ülke içinde üretmiş olacak. Bu doğalgazın sıvılaştırılarak, Avrupa'ya ihracı (ilk etapta Macaristan ve Bulgaristan'a) satılması yönünde bir düzenleme öngörülüyor' dedi.Düzenleme ile iç sular birer enerji üretim merkezi haline gelecek. Tarımsal sulama ve içme suyu elde edilenler hariç göller, baraj ve göletlerin üzerine yüzer güneş enerjisi santralleri (GES) kurulacak. Ayrıca denizlere rüzgar enerjisi rantralleri (RES) kurulmasının önü açılacak. Maden arama izin süreçleri kısaltılacak. Rezerv aramalarda üç yılı bulan süreç belli madenler dışında kısaltılıyor.Sanayicinin kendi tesisleri için kurduğu GES'lerde ihtiyaç fazlası enerjiyi satabilmesinin önündeki engeller kaldırılacak.