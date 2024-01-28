Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Göl ve barajlara yüzer enerji santralleri kurulacak
Giriş Tarihi: 28.1.2024

Göl ve barajlara yüzer enerji santralleri kurulacak

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Göl ve barajlara yüzer enerji santralleri kurulacak
Türkiye'nin enerji merkezi haline gelmesi için önemli bir adım daha atılıyor. AK Parti, LNG ihracının önünü açan, göl, baraj ve göletlere yüzer GES'ler kurulmasını sağlayan yasa teklifi şu değişiklikleri içeriyor:
İKİ ÜLKEYE ÖNCELİK: Türkiye'nin LNG ihraç etmesinin önündeki engeller kaldırılıyor. Boru hatlarından ihraç için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yetki veriliyor. AK Parti kaynakları, 'Karadeniz'de bulunan gazla birlikte Türkiye doğalgazın yüzde 25'ini ülke içinde üretmiş olacak. Bu doğalgazın sıvılaştırılarak, Avrupa'ya ihracı (ilk etapta Macaristan ve Bulgaristan'a) satılması yönünde bir düzenleme öngörülüyor' dedi.
YÜZER SANTRALLER: Düzenleme ile iç sular birer enerji üretim merkezi haline gelecek. Tarımsal sulama ve içme suyu elde edilenler hariç göller, baraj ve göletlerin üzerine yüzer güneş enerjisi santralleri (GES) kurulacak. Ayrıca denizlere rüzgar enerjisi rantralleri (RES) kurulmasının önü açılacak. Maden arama izin süreçleri kısaltılacak. Rezerv aramalarda üç yılı bulan süreç belli madenler dışında kısaltılıyor.
FAZLA ENERJİ SİSTEME: Sanayicinin kendi tesisleri için kurduğu GES'lerde ihtiyaç fazlası enerjiyi satabilmesinin önündeki engeller kaldırılacak.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Göl ve barajlara yüzer enerji santralleri kurulacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA