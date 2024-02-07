Golden Visa nedir, avantajları nelerdir

Deniz Sevgür Siourounis, Atina'da avukat eşi Nikolaos Siourounis ile birlikte bir emlak ofisi ve hukuk firması işletiyor.

İşte, anlattıkları: "Golden Visa, Avrupa'da size ve ailenize sınırsız oturum izni sağlar ve tüm 26 Schengen ülkesini vizesiz ziyaret edebilirsiniz. Avrupa'daki Golden Visa programları arasında Yunanistan, en düşük yatırım eşiğine sahip. Programa hak kazanmak için Pire bölgesinde minimum 250 bin Euro, Atina bölgesinde minimum 500 bin Euro yatırım yapmanız gerekmektedir. Golden Visa'yı en cazip kılan ise hareket özgürlüğü. Yunanistan'dan alınan Golden Visa ile bir gün dahi ülkede yaşamanız gerekmiyor. Çocuklarınız için ülkenin eğitim olanaklarından da faydalanabilirsiniz. Diğer başka bir motivasyon da finansal açıdan döviz kira getirisidir. Artık programa uzaktan başvurmak bile mümkün."