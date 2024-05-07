Gönüllü BES 9 milyon katılımcıyı aştı

Tasarruflarını BES'te değerlendiren vatandaşların sayısı yılbaşından bu yana yaklaşık 350 bin kişi daha artarak 9 milyonu aştı. Senenin ilk 4 ayında yüzde 14'ten fazla büyümeyle 1 milyon 160 binden fazla katılımcıya ulaşan 18 yaş altı BES ise sektörün dinamosu olmaya devam ediyor. Erken BES ürünüyle 18 yaş altı BES'te ilk 5 şirket arasında yer alarak 115 bin sözleşmeye ulaştıklarını belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "18 yaş altı BES ülkemizde tasarruf bilincinin gelişmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Yüzde 30 devlet katkısının yanı sıra yüksek getirili fonlarımız, sağlık ve eğitim harcamalarında sunduğumuz ek avantajlarla katılımcı ailelerimiz ve çocuklarının geleceğine teminat oluyoruz" diye konuştu. 18 yaş altı katılımcılarda mayıs ayı itibarıyla 115 bin sözleşmeye ulaştıklarını dile getiren Ayhan Sincek, "Katılım Emeklilik olarak Erken BES adını verdiğimiz planımızla en çok tercih edilen ilk 5 şirket arasında yer almak mutluluk duyuyoruz" dedi.