Gönüllüler altı yılda 143 etkinlik düzenledi

Türkiye'nin önde gelen sanayi topluluklarından Kibar Holding'in sorumlu şirket misyonuyla altı yıl önce kurduğu 'Kibar Gönüllüleri', geçen süre zarfında binlerce gönüllüsüyle eğitim ve çocuk odağında 143 etkinlik düzenledi. Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada, Türkiye'deki en başarılı kurumsal gönüllülük projelerinden biri olan 'Kibar Gönüllüleri' aracılığıyla eğitim ve çocuk odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini, son olarak Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'na atletizm pisti kazandırdıklarını, ayrıca gönüllülük çalışmalarını sürdürülebilirlik başlığıyla genişleteceklerini kaydetti.Kibar Holding'in yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmalarında önemli rol üstlenen 'Kibar Gönüllüleri', kuruldukları 2018 yılından bu yana çocuk ve eğitim odağında, eğitimde fırsat eşitliğini temel alan faaliyetleriyle yüzlerce çocuğun hayatına dokundu. CEO Haluk Kayabaşı, parçası olduğu Kibar Gönüllüleri programıyla, eğitim ve çocuk odağında çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kayabaşı, "Altı yılda, bin 20 gönüllümüzle altı bin saati aşkın gönüllülük çalışması gerçekleştirdik, eğitim ve çocuk odağında tam 143 etkinlik düzenledik. İzmit, İstanbul, Susurluk, İskenderun ve Dilovası'nda toplam altı okul ile protokoller imzalayarak sürdürülebilir iş birliği oluşturduk" dedi. Kayabaşı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gönüllülerimiz bu okulların yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını gidermekle kalmadı, aynı zamanda sosyal, kültürel ve akademik alanlardaki gelişimlerine destek olacak projeler hayata geçirdi. Son olarak farklı spor branşlarında da çocuklarımızın gelişimini desteklememiz gerektiğini düşünerek Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'na çocukların kullanımına uygun bir atletizm pisti kazandırdık."Haluk Kayabaşı, Kibar Gönüllüleri'nin gelecek dönemde, eğitim ve çocuk başlıklarının yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda daha fazla sivil toplum kuruluşuyla iş birliği yaparak gönüllülük anlayışlarını derinleştireceğini söyledi. Kibar Topluluğu'nda gönüllülüğü yalnızca bir günlük ya da anlık bir çaba olarak görmediklerinin altını çizen Kayabaşı, "Gönüllülük bizim için yıllar içerisinde derinleşen, paydaşlık ilişkileriyle büyüyen sürdürülebilir bir değer. Bu anlayışla yaşadığımız topluma dokunmaya ve fark yaratmaya devam edeceğiz" dedi.