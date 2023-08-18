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Giriş Tarihi: 19.8.2023

Google çocukların verilerini kullanıyor

Google çocukların verilerini kullanıyor
İNTERNET şirkerlerinin dijital ortamdaki bilgileri toplamaları bir kez daha gündeme geldi. New York Times gazetesindeki haberde internetin arama devi Google'ın bünyesinde bulunan video paylaşım sitesi Youtube'un verileri işlemesi ele alındı. Habere göre Youtube sitesi Google üzerinden Amerikalı çocuklara yönelik içeriklerde izleme yapıyor ve izleme geçmişine göre reklamlar sunuyor. Google ve Youtube iddiaları reddetti. Google'ın 2019 yılında benzer bir ihlal nedeniyle ABD'de 170 milyon dolar ceza ödemişti.
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Google çocukların verilerini kullanıyor
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