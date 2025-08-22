Google’a sekizinci soruşturma: Yine yakalandı!

Rekabet Kurulu, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google şirketine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Kurul tarafından, "Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi" kapsamında yapılan incelemelerde, Google'ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme geldiğinden bir ön araştırma yapıldı. Araştırma sonucu, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan "Google Play Faturalandırma" kullanımını zorunlu tuttuğu ve uygulama geliştiricilerin, kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği belirlendi. Bu nedenle, Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin Google'a yönelik soruşturma açılmasına karar verildi.

REKABETİ İHLAL EDİYOR

Google'a başlatılan bu son soruşturma ile birlikte bugüne kadar toplamda 8 soruşturma açılmış oldu. Daha önce açılan 6 soruşturma tamamlanırken, Google Ads'te yer alan kampanya türü Perfomance Max (PMAX) soruşturması ise sürüyor. Yapılan ön araştırmada PMAX üzerinden Google'ın sahip olduğu "Google alışveriş, arama, YouTube, keşfet, görüntülü reklam ağı ve haritalar" gibi tüm dijital reklam envanterlerindeki verileri birleştirerek piyasadaki rekabeti bozduğu belirlenmişti. Tamamlanan 6 soruşturma kapsamında ise Google Android kararı çerçevesinde şirkete 93 milyon 83 bin TL idari para cezası uygulandı. Sonrasında nihai kararda getirilen yükümlülükleri yerine getirmediği için de ilave 74 milyon 482 bin TL idari para cezası verildi. Çevrimiçi alışveriş pazarında elde ettiği veriler yoluyla rekabeti ihlal ettiği gerekçesi çerçevesinde açılan Google Shopping kararı kapsamında ise şirkete 98 milyon 354 bin TL idari para cezası uygulandı. Google'ın genel arama sonuç sayfasının en çok ziyaret edilen üst kısmında, giderek artan yoğunlukta kendi metin reklamlarını göstermesi üzerine başlatılan Google AdWords kararı çerçevesinde ise şirkete 196 milyon 708 bin TL idari para cezası uygulandı.



TOPLAM 3.8 MİLYAR TL CEZA

REKABET Kurumu ayrıca Google yerel arama kararı çerçevesinde şirketin rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip otel konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine yer vermemesi nedeniyle 296 milyon 84 bin TL ceza uyguladı. Google'ın sonrasında nihai kararda getirilen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle de bu karar çerçevesinde ilave 482 milyon 399 bin TL idari ceza verildi. Google arama özellikleri soruşturması kapsamında şirkete bir ceza kesilmezken, son olarak Google reklamcılık kararı çerçevesinde şirkete 2 milyar 607 milyon 563 bin TL idari para cezası uygulandı. Rekabet Kurumu tarafından Google'a bugüne kadar uygulanan para cezası miktarı toplamda 3 milyar 850 milyon TL'ye ulaşmış oldu.