Google’ı köşeye sıkıştıracak dava

Rekabet
Kurumu tarafından Google
'a kesilen 296 milyon TL ceza dünya gündeminde de kendisine yer buldu. Konu ile ilgili olarak çarpıcı bir makale kaleme alan WIRED isimli internet sitesinin kıdemli yazarı Gilad Edelman, Türkiye
'de açılan davanın üzerine gidilmesi halinde, Google'ın gücünün kesileceğini ifade ederek şirketin Türkiye'yi tatmin edecek bir teklif sunması gerektiğinin altını çizdi. Edelman, makalesinde Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusu ile kolay vazgeçilmeyecek bir pazar olduğunu, Google'ın da bu nedenle iyi bir teklif sunmak zorunda olduğunu belirtti. Türkiye'ye tatmin edici bir çözüm teklifi sunması gerektiğini belirten Edelman, 85 milyonluk bir pazardan vazgeçmemek için şirketin bu adımı atacağı görüşünde.
DOĞURACAĞI SONUÇLAR KRİTİK
Bilindiği gibi Google'ın arama sonuçlarındaki reklam içeriklerini ilk sayfada öncelikli olarak sunması dünyanın tepkisini çekiyor. Birçok ülke Google'ın haksız uygulamalarına karşı düzenlemeler getirirken, şirkete Avrupa
'da 2017'de 2.7 milyar dolar, 2018'de 5 milyar dolar ve 2019'da 1.7 milyar dolar para cezası verildi. Türkiye'de de geçtiğimiz aylarda Google'a bir dava açıldı. Açılan davada, Rekabet Kurumu
Google'a 36 milyon dolar ceza verdi. Bu ceza Google için oldukça cüzi olsa da sonrasında aralayacağı kapı ve küresel olarak doğuracağı sonuçlar açısından oldukça kritik. Edelman makalesinde konuya ilişkin "Daha fazla hükümet ABD
'li teknoloji şirketlerini iş yapma biçimlerini değiştirmeye zorlarken, Türkiye'deki bir dava arama devinin kalbinin gücünü kesiyor. Avustralya
ve Güney Kore
ile aynı düzeyde medyanın ilgisini çekmemiş olsa da, Türkiye'deki dava en büyük anlaşma olabilir. Bunun nedeni, Google'ın çoğu internet trafiği için eşik bekçisi ya da ağ denetçisi olarak gücünü nasıl kullandığının özüne inmesidir" diyor. Google'ın rakipleri ve onu eleştirenler, arama motorunun en yararlı sonuç olmasa bile, yerel arama sonuçlarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek için pazardaki hakimiyetini haksız bir şekilde kullandığından uzun bir süredir şikâyetçi. "Yerel ve genel arama pastasında çok daha büyük bir paya sahip ve 85 milyonluk nüfusuyla Türkiye büyük bir yer" diyen Edelman, şöyle devam etti: "Yerel aramadan vazgeçmek, büyük bir pazarda yaygın olarak kullanılan bir özelliği ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Bu, şirketin rekabet otoritesi tarafından reddedilmeyecek bir çözüm önermek için daha geçerli bir nedene sahip. Ancak bu da tamamlayıcı bir risk oluşturuyor. Türkiye'de benimsenen herhangi bir çözüm ABD'li teknoloji devinin başka bir yerde de talep karşısına çıkabilir."
TÜRKİYE AB GİBİ DAVRANMADI
DAVA için rekabet otoritesinin sonuçları ayrıntılı olarak ortaya koyan bir "gerekçeli görüş" yayınlaması gerekiyor. Ardından Google, teklifini sunma imkanına sahip olacak. Bu teklifin iyi olup olmadığına Rekabet Kurumu karar verecek. Bu, Google'ın Ankara'daki ilk sınavı değil. 2018'de kurum, Google'ın diğer karşılaştırmalı alışveriş siteleri karşısında kendisine ayrıcalık sağladığını tespit ederek Google Alışveriş hakkında benzer bir karar vermişti. Bu karar benzer bir AB örneğinin hemen ardından gelmişti. Rakipleri yetersiz bulsa da AB, Google'ın çözümünü kabul etti. Türk makamları AB gibi davranmayarak Google'a şu seçenekleri sundu: "Ya bizim kabul edeceğimiz bir çözümle geri dönün ya da Türkiye'deki Google Shopping'in fişini çekin." Şirket, ülkedeki karşılaştırmalı alışveriş modülünü kapatarak ikinci seçeneği seçti.