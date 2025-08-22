Görüntüde derinlik, kullanımda hafiflik: Casper PAD H10 serisi

Casper'ın 30 yılı aşkın teknoloji deneyimiyle hayata geçirdiği Casper PAD, markanın tüm tablet ürünlerini bir araya getiren yeni çatı markası olarak konumlanıyor. Casper PAD ailesi, farklı ihtiyaçlara hitap eden güçlü üyeleriyle mobil üretkenlikte yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Ailenin ilk ve en iddialı modelleri olan Casper Pad H10 Pen ve Casper Pad H10 Pro, günlük kullanımda sundukları yüksek performansın yanı sıra, 12.6 inçlik geniş OLED ekranıyla görsel kaliteyi yepyeni bir seviyeye taşıyor. OLED teknolojisinin sunduğu derin siyahlar, canlı renkler ve yüksek kontrast, ister eğlence ister üretim amaçlı kullanımda, her anı daha etkileyici ve gerçekçi hale getiriyor.

12.6" OLED EKRANLA HER DETAY GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Casper PAD H10 serisinin en çarpıcı özelliği, 12.6 inç büyüklüğünde 2.5K QHD (2560x1600 piksel) OLED ekran teknolojisine sahip olması. OLED teknolojisi sayesinde ekran; yüksek kontrast, derin siyahlar ve canlı, gerçekçi renkler sunuyor. 600 NIT parlaklığa sahip OLED ekran, dış mekân ve aydınlık ortamlarda bile üstün görüntü netliği sunuyor. İster film izleyin, ister grafik tasarım yapın ya da içerik üretin; her görsel deneyim canlı renkler ve etkileyici detaylarla zenginleşiyor. Geniş renk gamı ve yüksek piksel yoğunluğu sayesinde, en küçük ayrıntılar bile net biçimde görünür hale geliyor.

CASPER PAD H10 PEN VE H10 PRO: İKİ SEÇENEK, SONSUZ OLASILIK

Casper PAD H10 Pen, 12.6" OLED tablet, kılıf ve kalem içeren temel konfigürasyonuyla; mobil kullanımda üretken kişiler için kompakt ve işlevsel bir seçenek sunuyor.

Casper PAD H10 Pro ise 12.6" OLED tablet, kalem ve ek olarak manyetik klavyeli kılıf içeren zengin içeriğiyle hibrit çalışanlar ve profesyoneller için daha esnek, daha verimli bir kullanım alternatifi haline geliyor.

GÜÇLÜ DONANIM, HAFİF TASARIM

6.47mm'lik incelik ve 580gram hafifliğiyle tüketicilere akıcı ve mobil bir deneyim sağlayan Casper PAD H10 tablet, günlük kullanımda yüksek verimlilik sağlarken, enerji tüketiminde de tasarruflu bir yapı sunuyor. Uzun pil ömrü ve Dolby Atmos ses sistemi ile gün boyu kesintisiz ve keyifli bir deneyim vaat ediyor.

CASPER PAD ÜRETKENLİĞİN YENİ ZEMİNİ

Tablet ürünlerini Casper PAD çatısı altında toplayarak kategori yapılanmasını yeniden şekillendirdiklerini belirten Casper Pazarlama ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Feray Karaman; "Tablet ürünlerimizi Casper PAD çatısı altında bir araya getirerek bu kategoriye yeni bir yön veriyoruz. 2025 yılına güçlü bir giriş yapan küresel tablet pazarı, ilk çeyrekte yüzde 8 büyüdü. Türkiye pazarı da bu büyüme eğilimine paralel bir gelişim gösteriyor. Uzaktan ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşması, tabletleri sadece eğlence değil, üretkenlik için de vazgeçilmez hale getirdi. Kullanıcılar artık büyük ekran, uzun pil ömrü, kalem ve klavye desteği gibi çok yönlü kullanım sunan cihazlar arıyor. 34 yıllık deneyimimizi Casper PAD markasıyla bir adım ileriye taşıyoruz. Casper PAD H10 serisi; OLED ekranı, hafif yapısı ve aksesuar entegrasyonuyla iş, eğitim ve üretkenlik için ideal bir yol arkadaşı olacak'' dedi.

