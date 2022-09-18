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Giriş Tarihi: 19.9.2022

Gözler merkez bankalarında

Gözler merkez bankalarında
KÜRESEL piyasalarda gözler ABD, İngiltere, Japonya ve Türkiye'de faiz kararını açıklayacak olan merkez bankaları toplantılarına çevrildi. Fed'in federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlanmaya başlanırken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ise 22 Eylül'deki Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizini yüzde 13 düzeyinde bırakması bekleniyor.
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Gözler merkez bankalarında
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