Gratis 81 ile ulaştı sıra ihracatta

Hakkari Yüksekova
'da açtığı mağaza ile bulunduğu il sayısını 81'e çıkaran kişisel bakım marketi Gratis, bu açılış sonrasında 'Tüm Türkiye'de hizmet veren tek kişisel bakım marketi' oldu. 12 yılda 650'den faza mağaza ile tüm Türkiye'ye yayıldıklarını söyleyen Gratis CEO'su Bülent Gürcan
, "Her dört ilçenin birinde varız. Önümüzdeki yıl yeni mağazalarla büyümemizi sürdüreceğiz" dedi. Gürcan, büyümelerini yurtdışına da taşıdıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti: "Ürünlerimize yurtdışından yüksek talep var. Özellikle komşu ülkelerden yüksek talep alıyoruz. Azerbaycan
ve Irak
gibi ülkelere ihracata başlıyoruz. 2022 yılında ihracat hızımız daha da artacak."