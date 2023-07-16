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Giriş Tarihi: 16.7.2023

‘Gri listeden’ çıkmak için kollar sıvandı

‘Gri listeden’ çıkmak için kollar sıvandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri listesinden" çıkarılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5'i giderilirken, kalan 2 eksiklik konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıklar ve kurumların yöneticileri, 10 Temmuz Pazartesi günü ilk toplantılarını gerçekleştirdi. Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede görevli ihtisas mahkemelerinin ve savcılıklarının belirlenmesinin ardından kara para aklama ile mücadeleye yönelik özel soruşturma büroları kuruldu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "FATF'ın gri listesinden en kısa sürede çıkmak için gerekenleri hızla gerçekleştirip ülkemizin uluslararası kamuoyu nezdindeki olumlu intibasını güçlendireceğiz" değerlendirmesini yaptı.
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‘Gri listeden’ çıkmak için kollar sıvandı
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