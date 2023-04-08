Grohe’den deprem bölgesine duş kabini

KAHRAMANMARAŞ merkezli deprem felaketinin ardından bölgedeki yaralar sarılmaya devam ederken şirketlerin yardımları da sürüyor. LIXIL Group Corporation bünyesinde faaliyet gösteren banyo çözümleri ve mutfak bataryaları markası Grohe, bölgenin en büyük ihtiyaçlarından biri olan duş kabinini bölgeye gönderiyor. Grohe Türkiye ve Azerbaycan Lideri Serhat Sabaz, 6 Şubat'tan beri Unicef ile deprem bölgesinde yer aldıklarını ve bölgeye yardımda bulunduklarını belirterek, "Şimdi de depremden en ağır hasarı alan Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta bulunan çadır ve konteyner kentlerin ihtiyaçlarının karşılanması için 50 adet duş kabinini bölgeye ulaştıracağız" dedi.