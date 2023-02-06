GSM operatörleri yüzlerce mobil baz istasyonunu deprem bölgesine yönlendirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından verilen bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşların kesintisiz iletişiminin sağlanması için Türkiye'nin dört bir yanındaki mobil baz istasyonları bölgeye sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye bölgedeki iletişimin kesintiye uğramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bu çerçevede 3 operatör, şu ana dek Türkiye'nin farklı illerinden yüzlerce mobil baz istasyonunu bölgeye sevk etti. Bölgeye mobil baz istasyonu sevkinin devam edeceği bildirildi.