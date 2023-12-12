Güçlerini birleştirdiler

GEÇTİĞİMİZ eylül ayında Londra'daki DSEI 2023'te işbirliğine imza atan AEI Systems, Unirobotics ve Nurol Makina'nın projesi kapsamında AEI Systems'ın üretimi olan orta kalibre topu ve Unirobotics'in milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kulesi kullanıldı. Tüm test atışları başarıyla tamamlandı. CANİK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, "AEI Systems ile birlikte orta kalibre top sistemleri alanında, geleceğin teknolojilerini üreten bir şirket haline geldik. Bu başarımızı Nurol Makina işbirliği ile taçlandırdık. Başarılarımızın katlanarak artacağına eminim" dedi.