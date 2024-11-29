“Gülümseten Kasım” fırsatlarında son günler

Amazon Türkiye'nin "Gülümseten Kasım" kampanyasında sayılı günler kaldı. 30 Kasım Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek kampanyada, Amazon.com.tr'nin oyuncaktan elektroniğe, modadan ev yaşam ürünlerine, spordan ofis ürünlerine kadar tüm kategorilerden yüz binlerce üründe, hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleriyle sunduğu fırsatlardan faydalanılabiliyor.

Prime üyelerine özel kampanya kapsamında sunulan fırsatlardan faydalanmak için www.amazon.com.tr/prime adresini ziyaret ederek Prime üyeliğinizi ilk 30 gün boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Ayrıca, yıl sonuna kadar Prime üyeliğini başlatan ve ayda bir kez alışveriş yapan Prime üyeleri, ilk 3 ay boyunca her ay yaptıkları ilk alışverişin ardından, 39 TL olan Prime ücreti kadar indirim kuponu da kazanıyor.

Amazon'un "Gülümseten Kasım" kampanyasında Prime üyeleri ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılama imkânı bulurken kendilerine özel ayrıcalıklarla Amazon'da alışveriş ve eğlencenin en iyisinin keyfini de çıkarabiliyor. "Gülümseten Kasım" gibi kampanyalar ile alışverişlerinde tasarruf etme fırsatını yakalayan Prime üyeleri, "Çok Al Az Öde" ile seçili ürünlerde geçerli 500TL ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanırken aynı zamanda kendilerine özel sunulan Flaş Fırsatlara 30 dakika erken erişim elde ediyor.

CİTROEN AMI ELEKTRİKLİ ARAÇ KAZANMA ŞANSI

Ayrıca bu yılki kampanyada, Amazon.com.tr'den alışveriş yapacak 5 şanslı kişi, düzenlenecek çekilişle Citroën AMI kazanma fırsatını da yakalayacak. 30 Kasım gün sonuna kadar, Türkiye genelinde www.amazon.com.tr veya Amazon mobil uygulamasına e-posta adresi ve şifresi ile giriş yaparak tek seferde en az 1.000 TL alışveriş yapanlar, www.amazon.com.tr/cekilis linkinde yer alan kampanya katılım butonuna tıklayarak çekilişe katılabilecek. Kampanyaya katılanlar yaptıkları her 1.000 TL'lik alışveriş için 1 çekiliş hakkı kazanacak.

7'DEN 70'E HERKESİN GÜLÜMSEMEK İÇİN BİR NEDEN BULDUĞU PLATFORM

"Gülümseten Kasım" kampanyasında Prime üyeleri ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılama imkânı bulurken kendilerine özel ayrıcalıklarla Amazon'da alışveriş ve eğlencenin en iyisinin keyfini de çıkarabiliyor. "Gülümseten Kasım" gibi kampanyalar ile alışverişlerinde tasarruf etme fırsatını yakalayan Prime üyeleri, kendilerine özel sunulan Flaş Fırsatlara 30 dakika erken erişim elde ediyor. Prime üyeleri aynı zamanda Çok Al Az Öde ile seçili ürünlerde, 500TL ve üzeri alışverişlerde sepette yüzde 10 indirim kazanıyor.

Türkiye'nin her yerindeki Amazon Prime üyeleri, yüz binlerce uygun üründe herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün, iki günde ve randevulu teslimat gibi seçeneklerin keyfini ek bir ücret ödemeden çıkarıyor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Ankara'da sabah 11.30'a kadar verdiğiniz siparişler aynı gün kapınıza teslim ediliyor. Randevulu teslimat ayrıcalığı ile Prime üyeleri, kendilerine uygun tarih ve saati seçerek, siparişlerini dilekleri gün ve saat aralığında teslim alabiliyor. Amazon Türkiye aynı zamanda İstanbul ve Ankara'daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor.

Ayrıca Amazon Prime üyeleri, ücretsiz Prime Video üyeliğiyle ile aralarında "Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri", "Fallout", "Düğüm" ve sadece Prime Video'da yayımlanan "ATATÜRK 1881-1919" filmi de dâhil birçok yerli ve yabancı Amazon Originals film ve dizisinin de bulunduğu içerikleri ek ücret ödemeden primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV'lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor. Prime Gaming ile dünyanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv'de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkı sunuluyor. Prime Gaming'in ücretsiz oyun ve oyun içi içerik seçkisi her ay eklenen yeni öğeler ve oyunlarla zenginleşiyor.

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