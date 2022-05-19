Gümrüklerde gıda ve ilaç kaçakçılarına göz açtırılmadı

Ticaret Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince, geçen yıl 251 milyon 242 bin lira değerinde gıda, 60 milyon 358 bin lira değerinde tıbbi malzeme ve ilaç kaçakçılığı önlendi.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, gümrük muhafaza ekipleri, 2021 yılında 4 bin 511 olayda 7 milyar 749 milyon liralık kaçak eşya ele geçirdi.

Çalışmalarda, büyük ölçekli tütün ürünleri, akaryakıt ve uyuşturucu gibi yakalamalar dışında gıda, ilaç, elektronik eşya gibi ürünlere yönelik operasyonlar da dikkati çekti.

Tıbbi malzeme ve ilaç kaçakçılığıyla mücadele kapsamında ele geçirilen yasa dışı ürünler incelendiğinde; tıbbi ilaçlar, vitaminler, bitkisel ilaçlar, cinsel sağlık ürünleri, veteriner ilaçları ve muhtelif tıbbi malzemeler göze çarptı. Geçen yıl 179 olayda 60 milyon 358 bin lira değerinde tıbbi malzeme ve ilaç yakalaması yapıldı.

Gıdada ise çay, kuru yemiş, meyve ve sebze ürünleri başta olmak üzere 240 olayda 251 milyon 242 bin lira değerinde yakalama kayıtlara geçti.

ÇAY KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİNE ÖZEL ÖNEM VERİLİYOR

Bakanlık, eşyayı beyan etmeyerek ülkeye sokmaya çalışmak veya transit rejimi hükümlerine aykırı olarak ülke içinde bırakmak gibi yöntemlerle gerçekleştirilen gıda kaçakçılığına karşı Araç Takip Sistemi başta olmak üzere birçok önlem alıyor.

En fazla suistimalin gerçekleştiği gıda çay ve bu üründe kaçakçılığın önlenmesine özel önem veriliyor. Bu kapsamda, 2021 yılında 98 olayda 42 milyon 982 bin lira değerinde 265 ton kaçak çay ele geçirildi.

Kuru yemişler de yoğun şekilde kaçakçılığa konu oluyor. Geçen yıl 24 olayda 50 milyon 929 bin lira değerinde 1101 ton kuru yemiş yakalamasına imza atıldı.

OTO YEDEK PARÇASI DA KAÇIRMAYA ÇALIŞTILAR

Geçen yıl gümrük muhafaza birimlerince yürütülen denetim ve operasyonlarda gıda ve ilacın yanı sıra 691 olayda 1 milyon 858 bin 937 adet kaçak elektronik eşya ele geçirildi. Bunlar arasında cep telefonu ve aksesuarı, bilgisayar ve aksamı öne çıktı.

Kaçak elektronik eşya miktarı bakımından ise 1 milyon 494 bin 915 adetle elektrik malzemeleri başı çekti. Bu kapsamda 313 milyon liralık eşya ele geçirildi.

Geçen yıl rulman, freze ucu ile motor beyni gibi oto yedek parça türleri başta olmak üzere makine aksamı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 236 olayda 2 milyon 789 bin 294 adet eşyaya el konuldu. Bu eşyaların toplam piyasa değeri yaklaşık 136 milyon lira olarak belirlendi.