Gümrüklerde yılın ilk yarısında 6,7 milyar liralık kaçağa göz açtırılmadı

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdikleri operasyonlarla 6,7 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirdi.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgilere göre, bu dönemde uyuşturucu başta olmak üzere, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecekler, akaryakıt, elektronik eşya gibi ürünleri yasa dışı yollarla ülkeye sokmak isteyenlere karşı önemli operasyonlar gerçekleştirildi. Böylece vergi kayıpları da önlenmiş oldu.

Geçen yılın tamamında gümrüklerde 7,7 milyar liralık kaçak eşya ele geçirilirken, Gümrük Muhafaza ekiplerince bu yılın ilk 6 ayında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalarda 6 milyar 679 milyon 367 bin lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu. Böylece 6 ayda geçen yılın tamamında elde edilen tutara yaklaşıldı.

Gümrük ekiplerince, uyuşturucu madde ile mücadelede rekor yakalamalar gerçekleştirilirken, kaçak eşya yakalamalarının önemli kısmı bu maddelerden oluştu.

Haksız rekabetin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyan ticari eşya yakalamaları ise 6 aylık dönemde 1 milyar 799 milyon 689 bin lira oldu.

TEKSTİL VE ARAÇ ÖNE ÇIKTI

Bu kapsamda ele geçirilen 539,6 milyon lira değerindeki tekstil ürünleri öne çıktı. Bunu, 401,2 milyon lira değerinde araç yakalaması takip etti. Bu dönemde 115,4 milyon lira değerinde gıda, 107,5 milyon lira değerinde tütün-alkol, 80,6 milyon lira değerinde elektronik eşya, 64,3 milyon liralık değerli maden kaçakçılığı önlendi.

Ekipler, bu dönemde 28,7 milyon lira değerinde makine aksamı, 27,1 milyon lira değerinde tıbbi eşya, 18,6 milyon lira değerinde akaryakıt ve 13,6 milyon lira değerinde döviz ele geçirdi.

Öte yandan 2 milyon 100 bin 699 paket sigara, 130 bin 184 kilogram çay ve 4 bin 719 cep telefonuna da operasyonlar kapsamında el konuldu.