Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gümüşsuyu Halı "Kalplere 70'İZ"
Giriş Tarihi: 6.4.2022 16:30

Gümüşsuyu Halı "Kalplere 70'İZ"

Gümüşsuyu Halı Kalplere 70’İZ

Türkiye’nin ilk makine halısı Gümüşsuyu, 70. yaşını bayileriyle birlikte Antalya’daki uluslararası bayiler buluşmasında kutladı. Markanın 2022 yılı hedef ve stratejilerinin değerlendirildiği toplantıya; yurtiçi ve yurtdışından Gümüşsuyu Halı bayileri katıldı.

Gümüşsuyu'nun, modern tasarımlı, şık, fonksiyonel ve halı sektöründe trend yaratacak 2022 yılı ürün kreasyonları Gümüşsuyu bayileri tarafından da büyük beğeni topladı.

Gümüşsuyu için 2022'nin çıkış yılı olduğunu ifade eden Gümüşsuyu Halı Genel Müdürü Ramazan Baran, 'Kalplere 70'iz' mottosu ile 70'inci yılını kutlayan markanın, gelecek kuşakların kalplerinde de yer edineceğini ifade etti. Doğa'nın korunmasında Ecocycle Koleksiyonu ile dikkat çeken Gümüşsuyu Halı, Uluslararası Bayiler Toplantısı anısına FethiyeÜzümlü'de 17 hektarlık alanda hatıra ormanı oluşturacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşsuyu Halı "Kalplere 70'İZ"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA