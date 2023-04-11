Günde 100 uçak iniyor

Günlük 100 uçağın indiği Antalya'da 1 milyon rekoru erken kırıldı. Antalya'ya 1 Ocak-9 Nisan döneminde hava yoluyla 1 milyon 72 bin 742 yabancı turist geldi, geçen yılın turist rekoru iki hafta önce kırıldı. Geçen sene 1 Ocak-23 Nisan döneminde 1 milyon yabancı turist gelmişti. Kente en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya oldu. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "2023'ün her ayında yeni bir rekor kırdık. Birinci sırada yüzde 30 ile Ruslar, ikinci sırada yüzde 24 ile Almanya var" dedi.