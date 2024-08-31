Gündemimizde çalışma saatlerinin düşürülmesi yok

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma saatlerinin düşürülmesi gibi bir çalışma olmadığını da açıkladı. Güler, "Sadece belli meslek kollarında ve belli mesleğin icrası noktasında uzaktan çalışma modeli gibi daha kısa süreli, haftanın belli günlerinde bazı öneri ve teklifler var. Bu yönüyle olabilecektir" dedi. Emeklilik sisteminin güncellenmesi ve bazı davaların istinafa gitmeden doğrudan Yargıtay'a gönderileceği yönündeki iddialarla ilgili konuşan Güler, emeklilik sistemini incelerken dünyadaki örneklerin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Emeklilikte yaş sınırının önemine dikkat çeken Güler, şunları kayedtti: "Bu, sürdürülebilirlik çizgisi açısından önemlidir. Dünya ortalamasına baktığımızda 3 ila 4 çalışana karşılık bir emekli var. Ama şu an ülkemize baktığımızda halihazırda yaklaşık 32 milyon çalışan ve 16 milyon 100 civarında emekli olduğunu görüyoruz. Yani 2 çalışana 1 emekli olduğunu görüyoruz. Bizim daha adil, daha dengeli ve sürdürülebilir mahiyette bir emeklilik sistemini inşa etmemiz lazım. Vatandaşlarımızın da seçmiş oldukları tercih noktasında ona göre bir emekli maaşına kavuşması lazım."