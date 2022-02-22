Güneş enerjisinde santrale özel ürün

GROUPAMA Sigorta
, yenilenebilir enerji sektöründe en çok yatırım yapılan alanlardan olan güneş enerjisi santralleri (GES) için yeni bir ürün geliştirdi. Son yedi yılda kurulu gücü neredeyse 200 kat artan güneş enerji santrallerine yönelik ürün, santral yatırımcılarının risklerini en aza indirecek şekilde tasarlandı. Türkiye
'nin de taraf olduğu Paris Anlaşması
sonrasında sıfır karbon hedefine ulaşmanın küresel ölçekte önem arz ettiğini vurgulayan Groupama Sigorta Teknik ve Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Bayram
, "Sıfır karbon hedefine hem şirketler hem de bireyler bazında alınacak önlemlerle ulaşılacak. Bu bağlamda sigorta sektörüne de önemli bir sorumluluk düştüğüne inanıyoruz" dedi.
20 MİLYON DOLAR TEMİNAT
Türkiye'nin güneş enerjisi bakımından oldukça verimli bir coğrafyada bulunduğuna dikkat çeken Emre Bayram, şunları kaydetti: "Türkiye'nin enerjideki kurulu gücü 100 bin MW seviyesine ulaştı. Özellikle yenilenebilir enerjide birçok Avrupa
ülkesinden daha iyi konumdayız. Güneş enerjisinde ise 7.800 MW'dan fazla kurulu gücümüz var. Son yedi yılda 200 kata yakın bir artıştan bahsediyoruz. Lisanssız santrallerin önünün açılmasıyla burada önemli bir başarı yakaladık. Biz de enerjideki bu arzı korumak amacıyla GES'lerdeki risklere yönelik ürün geliştirmeye odaklandık. GES'lere özel hazırladığımız bu ürünümüzle poliçe başına 4 milyon dolara kadar teminat sunuyoruz. Hatta konsolide tesislerde bu tutar 20 milyon dolara kadar çıkıyor. GES'lerde oluşabilecek yangın, yıldırım, infilak, deprem, fırtına, dolu, kar ağırlığı, hırsızlık, elektonik cihaz, kâr kaybı, performans kaybı gibi riskleri teminat altına alıyoruz."