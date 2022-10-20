Güneş enerjisinin rotası Ankara’da belirlenecek

Dünyagüneş enerjisi sektörü temsilcilerinin yakından takip ettiği BifiPV, Kalyon PV'nin ev sahipliğinde ilk kez Türkiye'de düzenleniyor. 2012'den itibaren dünyanın pek çok ülkesinde gerçekleştirilen ve sektörün rotasını belirleyen çalıştay, 22 Ekim'e kadar 120'ye yakın bilim insanını ve sektör temsilcisini bir araya getirecek. BifiPV Ankara 2022'nin açılışında konuşan Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, "Çalıştayla nasıl daha verimli enerji üretileceğini ve güneş enerjisinde verimi artıran yeniliklerin neler olduğunu konuşacağız. Organizasyondan elde edilecek bilgilerin sektörümüzün gelişiminde yepyeni bir kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz" dedi. Türkiye'nin son iki yılda güneş paneli üretimi konusunda çok büyük aşama kaydettiğini belirten Tüfekçi, "Güneş paneli üretim kapasitesinde ülkemiz dünyada üçüncü sırada yer alıyor" diye konuştu.BifiPV çalıştayı, güneş enerjisi sektörünün gelişimi için mihenk taşı olarak değerlendiriliyor. Hibrit formatında düzenlenen BifiPV Ankara 2022, dünyanın pek çok ülkesinden bilim insanı ve sektör temsilcisini online olarak da ağırlarken, çalıştay paylaşımları sektörün rotasını belirlemesi açısından dikkatle takip ediliyor. Türkiye'nin özellikle son iki yılda güneş paneli üretimi konusunda çok büyük aşama katettiğine dikkat çeken Ersan Tüfekçi, "Ülkemizin yaklaşık 20 bin megavatlık güneş paneli üretim kapasitesi mevcut. Böylelikle dünyada üçüncü sırada yer alıyoruz. Bu noktaya çok hızlı bir şekilde geldik. Entegre tesis kurarak işin hammaddesinden başlayan üretim sürecimizle birlikte Türkiye'de lider, teknolojik anlamda da öncü bir noktadayız" ifadesini kullandı. ISC Konstanz Araştırma Merkezi Kurucu Direktörü Dr. Radovan Kopecek de "Kalyon entegre bir tesis kurdu, her şeyi üretiyor. Dünya üzerinde önemli rol oynuyor. Bunu diğer yerlere de anlatmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.KALYON Holding'in, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV) 19 Ağustos 2020'de çalışmalarına başladı. 100 bini kapalı 250 bin metrekarelik bir alanda konumlanan Kalyon PV, toplamda 4 fabrikadan ve bir Ar-Ge merkezinden oluşuyor. Bu özelliğiyle dünyada ilk ve tek entegre tesis olma unvanına sahip.