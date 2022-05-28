Güneş paneline hücum var

"Enerji Endüstrisi Yeşil Dönüşümünü Nasıl Gerçekleştirebilir" başlıklı panelde konuşan Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Murtaza Ata, son 3 yıldır yaşanan kırılgan dönemin yeşil dönüşümü mevcut parametrelerin ötesine geçirdiğine dikkat çekti. Enerji arz güvenliğinde yeşil enerjinin önemli bir seçenek olduğunu kaydeden Ata, burada güneş enerjisinin en büyük şans olduğunu ve maliyet açısından da en avantajlı alan olduğunu kaydetti.Ata, "Sanayiciler ve hane halkları kendi enerjisini üretmek için çok önemi bir iştaha sahip. Türkiye'de bugün 8.000 megavatta güneş paneli üretme kapasitesi var ama piyasada panel sıkıntısı yaşanıyor. Elektrik fiyatlarının artması sonucunda gerçekten güneş paneline bir hücum var. Çin'de güneş hücresi bulunamıyor" dedi. Kamu politikalarının yenilenebilir enerjinin itici gücü olduğunu aktaran Ata, yenilenebilir enerji yatırımlarının devreye girmemesi halinde cari açıkta başka bir balona doğru gidileceğini söyledi. Ata, "2030 yılına kadar 140 milyar dolarlık yatırımın yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.BP Türkiye Ülke Başkanı Tümkan Işıltan, pandemi sonrasında enerji üçgenine bakıldığında enerji temini, fiyatlar ve sürdürülebilirliğin öne çıktığını belirtti. Bu konjonktürün yenilenebilir enerjiye ulaşımı hızlandırabileceğine dikkat çeken Işıltan, "Ülkemizde boru hatlarının önemi bir kez daha öne çıktı. 2020'de bp olarak yeni bir strateji hazırladık. Enerji çözümleri üreten entegre bir şirket olmayı hedefliyoruz. Hidrojen ve biyo yakıtlara yatırımları hızlandırıyoruz" diye konuştu.Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı ise biyoetanol ve biyodizelde başarılı bir sürecin devam ettiğini, her iki ürünün 250 bin ton civarında bir payının bulunduğunu söyledi.ZorluEnerji CEO'su İbrahim Sinan Ak, elektrikli araç pazarının hızla geliştiğini söyledi. TOGG'un piyasaya çıkmasıyla elektrikli araç pazarının daha da gelişeceğine işaret eden Ak, "Şarj hizmetinin yayılması için teşvik sağlanmalı. Maliyetlerin aşağı düşürülmesi sağlanırsa, pazarın büyümesi katkı sağlar" dedi.