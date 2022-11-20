Güneşi, rüzgârı depolayacağız

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) enerjide dışa bağımlılığı azaltıcı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yenilenebilir enerjide yeni bir dönemin başlangıcı olacak düzenleme kapsamında, depolama tesisi kuran herkes enerji yatırımcısı olma ayrıcalığını kazanacak. Sadece rüzgâr türbini ve güneş paneli üretiminde değil batarya teknolojilerinde de çok hızlı bir gelişim süreci yaşanacak. Düzenlemenin hayata geçmesi ile 20-25 milyar dolarlık bir yatırım bekleniyor. EPDK'nın elektrik piyasasında depolama faaliyetleri ile ilgili yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Depolamalı elektrik üretim tesisleri bünyesindeki elektrik depolama ünitelerinden gerekli şartları sağlayanlar dengeleme güç piyasasına ve yan hizmetlere katılabilecek. Depolama tesisleri kapsamında yapılacak üretim başvurularında rüzgâr için asgari kurulu güç 20 megavat, güneş için 10 megavat olacak. Üst limit 250 megavatı aşmayacak. Elektrik depolama tesisinin kapasitesi en az o tesisin kurulu gücünü 1 saat sistemde tutabileceği kadar olacak. Örneğin 100 megavat kurulu güçle kurulacak depolama tesisisin kapasitesi en az 100 megavatsaat olacak. Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin kurulu gücünün, kurulması taahhüt edilen elektrik depolama ünitesi kurulu gücüne oranı 1 olacak.