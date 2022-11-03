Güney Afrika, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakan Yardımcısı Alvin Botes, Türkiye'nin, Asya ve Avrupa arasında bölgesel bir güç ve ekonomik alanda güçlü bir ülke olduğunu belirterek, "Bu anlamda Güney Afrika'nın ticaret ortağı ve stratejik partnerdir." dedi.

Botes, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyarette iki ülke ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Güney Afrika Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Türkiye'de bulunduğunu belirten Botes, Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile siyasi istişareler yaptıklarını söyledi.

Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin ele alındığını aktaran Botes, "Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bölgesel bir güç ve ekonomik alanda güçlü bir ülkedir. Bu anlamda Güney Afrika'nın ticaret ortağı ve stratejik partnerdir." dedi.

Botes, Türkiye ile ilişkilerde ekonominin önemli bir alan olduğunu vurgulayarak, Kovid-19 sonrası süreçte ekonomik alanda yeni arayışlar içerisinde olduklarını ve bu noktada Türkiye ile ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Afrika kıtasında siyasi ve ekonomik olarak stratejik bir ülke olduğunu söyleyen Botes, "Güney Afrika olarak birçok alanda güçlü sektörlere sahibiz." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'DE ALTYAPI ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR, ÖNEMLİ İMKANLAR SUNUYOR"

Türkiye'nin ticaret ve endüstri alanında tanınmış bir ülke olduğunu kaydeden Botes, bu alanlarda atılan adımların dikkatlerini çektiğini vurguladı.

Botes, "Türkiye'de özellikle altyapı alanındaki çalışmalar, iki ülke ilişkilerinde önemli imkanlar sunuyor. Öte yandan Türkiye'de imalat sektörünün güçlü olması ve Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması'nın (AfCFTA) yürütülmesi de ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayabilir." diye konuştu.

Türkiye'nin Güney Afrika için yatırım ve önemli bir ihracat merkezi olduğuna işaret eden Botes, Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığına ve Karadeniz'deki ticari hareketlilikte de önemli bir aktör olduğuna dikkati çekti.

Botes, Güney Afrika'nın Türk yatırımcılara her zaman kapılarının açık olduğunu mesajını vererek, "Güney Afrika Cumhuriyeti, güçlü bir anayasal düzene sahip. Yatırımların yasal düzende yapılması önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Birçok Türk yatırımcının üretim, tarım, madencilik ve sanayi alanında Güney Afrika'da çalışmalar yürüttüğünü aktaran Betos, ülkesinin sadece Türkiye için değil diğer ülkeler için de yatırım merkezi olmayı amaçladığını kaydetti.

Betos, "İlk kez Türkiye'ye geliyorum. Türk insanı çok misafirperver ve bu beni memnun etti. Aynı şekilde bizi karşılayan hükümet yetkilileri de çok misafirperver. Bu bakış açısı, iki ülke ilişkilerini de geliştiriyor." diye konuştu.