Güney Amerika ticarette menzile giriyor

İhracatta büyük bir ivme yakalayan Türkiye, Avrupa, Ortaoğu, Kuzey Afrika gibi yakın coğrafyada elde ettiği başarıyı küresel sahaya taşıyor. Bu amaçla Ticaret Bakanlığı "Uzak Ülkeler Stratejisi" hazırladı. Stratejiyle, yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin de uzak pazarlara taşınması amaçlanıyor. Amerika kıtasında bulunan ABD, Kanada, Meksika, Brezilya ve Şili bu ülkeler arasında yer alıyor.Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bakımdan ilişkilerini güçlendirdiği Latin Amerika ve Karayip ülkelerine yönelik dış ticaret hacmi tüm zamanların rekorunu kırıyor. Latin Amerika ve Karayipler, 629 milyon nüfusu, 5.3 trilyon dolar seviyesindeki gayrisafi yurtiçi hasılasıyla Türkiye için büyük fırsatlar sunuyor. Brezilya ve Meksika gibi yükselen ekonomiler de sahip oldukları zengin doğal kaynakları ve büyüyen orta sınıfıyla önemli fırsatları barındırıyor. 33 ülkeden oluşan bu devasa pazar için Türkiye ticaret hedefini 2023'te 20, 2025'te ise 30 milyar dolar olarak belirledi.Türkiye'nin Kuzey Amerika, Orta Amerika ve Karayipler ile Güney Amerika'ya ihracatı şu anda 22.4 milyar dolar. Bu bölgelerden ithalat ise 23 milyar dolar oldu.Karayip Topluluğu, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ve Pasifik İttifakı gibi ekonomik bütünleşmeyi ve ortak pazar kurmayı hedefleyen bölgesel teşkilatlarla da Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması gündemde. TÜİK verilerine göre, Türkiye'yle Orta ve Güney Amerika'nın dış ticaret hacmi 2021'de 14 milyar doları geçti. Bu rakamla, ticaret hacmi, en yüksek yıllık seviyeye geldi. Türkiye ayrıca aralarında Brezilya, Meksika, Arjantin ve Kolombiya'nın da bulunduğu bölgedeki 18 ülkeyle imzaladığı ticari ve ekonomik işbirliği anlaşmaları çerçevesinde Karma Ekonomik Komisyon için gerekli hukuki altyapıyı da oluşturdu. Şili ile Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 2011'de, Venezuela ile de 2020'de yürürlüğe girdi. Halen Ekvador, Kolombiya, Meksika ve Peru ile müzakereler devam ediyor. En fazla ihracat yapılan ürün ise demir ve çelik oldu. Mineral yakıtlar en fazla ithalat gerçekleştirilen ürünler olarak kayıtlara geçti.Latin Amerika ve Karayipler ile ticari gelişmeler ivme kazanırken, siyasi ilişkiler de güçlenmeye devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2015'te Meksika, Kolombiya ve Küba'yı kapsayan bölge turu, 20 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ikinci ziyaret oldu. Erdoğan 2016'da Şili, Peru ve Ekvador'u, 2018'de Arjantin, Paraguay ve Venezuela'yı içeren bölge turları yaptı.Uruguay'la Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve ileriki dönemde imzalanması hedeflenen Serbest Ticaret Anlaşması'na dair bir Referans Belgesi imzalandı. Uruguay'da atılması muhtemel bir diğer önemli atılım da Türk Hava Yolları'nın olacak. Buenos Aires'e sadece 45 dakika mesafede bulunan Montevideo'nun haftada bir ya da iki seferle Buenos Aires uçuşlarına bağlanması Türkiye'nin Uruguay'daki varlığı açısından büyük bir adım olacak.Brezilya, Latin Amerika'nın en büyük ve nüfusu en kalabalık ülkesi. Brezilya ile son olarak Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması ile Karşılıklı Kültürel Faaliyetler Düzenlenmesi İçin Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu yıl Brezilya'nın 200. bağımsızlık yıl dönümü. Gelecek yıl ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı. Bu kapsamda iki ülkenin karşılıklı görünürlüklerinin kültürel etkinliklerle artırılması önem taşıyor. Turistik amaçlarla her yıl Brezilya'dan yurt dışına seyahat eden Brezilya vatandaşlarının sayısının yaklaşık 10 milyon olduğu ve Türkiye'ye yönelen Brezilyalı turist sayısının henüz yalnızca 20 bin kişi civarında olduğu düşünüldüğünde turizm hususunda atılacak adımların önemi ortaya çıkıyor.Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Uzak Ülkeler Stratejisi ile müteahhitlik firmalarının ABD, Brezilya, Endonezya, Nijerya ve Vietnam gibi uzak pazarlara girmesi için çalışma yapılacak. Uzak Ülkeler Stratejisi ile ihracatı artırma hedefinin yanı sıra Türk ürün ve hizmetlerinin küresel ölçekte tanınırlığının geliştirilmesi amaçlanıyor. Türkiye'nin, geleneksel olarak güçlü olduğu müteahhitlik hizmetlerinin uzak pazarlarda etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Türk ve Brezilyalı müteahhitlik firmaları arasında iş ağlarının kurulmasına yönelik düzenlenecek organizasyonlar desteklenecek. Türk müteahhitlerin altyapı projelerinde yer almaları için girişimlerde bulunulacak. Brezilya'da iş ortaklıkları yoluyla ülkeye daha kolay erişim sağlanması hedeflenecek, bu ortaklıklarla aynı zamanda Güney Amerika pazarında da projeler üstlenilmesi amaçlanıyor.