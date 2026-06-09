Güney Amerika’ya 2027’den sonra direkt uçacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, yaklaşık 420 uçaklık sipariş planlarının sürdüğünü belirterek, "Ultra uzun menzilli uçakların 2027 sonundan itibaren filoya katılmasıyla Avustralya ve Güney Amerika'da bazı noktalara doğrudan uçuş imkanı elde edeceğiz" dedi. Rio de Janeiro'da düzenlenen 82. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yıllık Genel Kurulu ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi'nde (WATS) değerlendirmelerde bulunan Şeker, "Airbus A350-1000 uçaklarının ultra uzun mesafelere göre konfigüre edilmiş versiyonları filomuza katılacak" mesajı verdi. Bu uçaklarla 17 saat kesintisiz uçuş yapma imkanlarının olacağını dile getiren Şeker, şöyle devam etti: "Bu uçakları filoya kattıktan sonra Sidney, Melbourne, Buenos Aires, Santiago, Lima gibi şehirlere daha rahat ulaşabilme imkânımız olacak. Airbus A350'nin özel tasarlanmış versiyonlarıyla daha uzun hatlara İstanbul'u bağlayabilme imkanımız olacak." Stratejik büyüme hedeflerinde önemli bir değişiklik olmayacağını ama kompozisyonu biraz değiştirebileceklerini anlatan Şeker, "Daha çok uçak, daha çok yolcu, daha çok gelir. Bu işin kârlılığı düşüyor. O yüzden katma değeri daha yüksek olan alanlarda daha çok bulunacağız" diye konuştu.

JET YAKITI SORUNU YOK

Türkiye'de jet yakıt tedarikinde sıkıntı yaşamadıklarını belirten Şeker, "Asya'ya göre fiyatlar daha uygundu. Orada ton başına 2 bin dolara kadar çıktı. Biz en çok 1600-1800 dolar seviyesini gördük. Şu anda 1200-1300 dolar" dedi.