Güney Çevre Yolunun Akçaabat geçişine acele kamulaştırma

Güney Çevre Yolunun Akçaabat geçişi acele kamulaştırmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ise Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu karara göre; 43 kilometrelik uzunlukta olacak olan Trabzon Güney Çevre Yolu Akçaabat Geçişi (Darıca-Yıldızlı Mahalleleri Arası) Yolu Projesi kapsamında Özmersin, Akçakale, Salacık, Yeniköy, Darıca, Kavaklı, Çolaklı, Nefsipulathane, Osmanbaba, Söğütlü ve Yıldızlı Mahalleleri sınırları içerisinde söz konusu proje güzergahına rastlayan kesimde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilat Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılacak.



Güney Çevre Yolu'nun Akçaabat Geçişi ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırma kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayınlanması ile ilgili konuşan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, "Güney Çevre Yolu; Akçaabatımız, Trabzonumuz ve bölgemiz için kesintisiz ulaşımın sağlanacağı çok büyük ve önemli bir projedir. Toplamda 43 kilometre uzunluğunda olacak olan bu yolun Akçaabat Geçişi için ilk adım; 1 Mayıs 2023 tarihinde atılmıştı. Bu projenin hızla yapılması ve nihayetlendirilip kullanıma açılması için gereken acele kamulaştırma kararını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan onayladı ve Resmi gazetede yayımlandı. Akçaabatımıza, şehrimize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.