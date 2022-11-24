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Giriş Tarihi: 24.11.2022 10:57

Güney Kore ve Vietnam menşeli polyesterlerden iplik ithalatına damping önlemi uygulanacak

Güney Kore ve Vietnam menşeli polyesterlerden iplik ithalatına yönelik dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

AA
Güney Kore ve Vietnam menşeli polyesterlerden iplik ithalatına damping önlemi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Güney Kore ve Vietnam menşeli "diğerleri, polyesterlerden" ürününe yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayıyla söz konusu eşyanın Türkiye'ye ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, Güney Kore'den yapılan polyesterlerden iplik ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 8 ila 14,45'i aralığında, Vietnam'dan yapılan ithalatta ise tüm üretici ve ithalatçılar için CIF bedelinin yüzde 37,54'ü oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

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Güney Kore ve Vietnam menşeli polyesterlerden iplik ithalatına damping önlemi uygulanacak
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