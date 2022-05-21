Güneydoğu otelleri doldu taşıyor

İki yıllık pandemi arasının ardından turizmde işler hızlandı. Bu dönemde en çok yara alan bölgelerden biri de Güneydoğu Anadolu olmuştu. Pandeminin izlerini silen bölge yeniden şaha kalktı. Şanlıurfa ve Mardin'de oteller yüzde 100 dolarken, Gaziantep ve Diyarbakır'da doluluklar yüzde 90'ları buldu.2019'da bölge doluluk oranlarının ortalama yüzde 80'lerde seyrettiğini belirten turizmciler, pandeminin ardından bölgeye adeta akın olduğunu söylüyor. "O yıla göre doluluklarda yüzde 10'luk bir artış var" diyen sektör oyuncuları, oda fiyatlarının da arttığına dikkat çekiyor. TL bazında fiyatlama yapılan bölgede gecelik oda fiyatları iki katına çıkmış durumda. Esnafın da yüzünü güldüren turist talebi haziran ayında da devam edecek. Temmuzağustosta sıcakların etkisiyle doluluklar yüzde 50-60'a gerilese de eylül-ekimde dolulukların yüzde 80'i aşacağı öngörülüyor.Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) Başkanı Mete Akcan, bölgenin pandeminin izlerini sildiğini söyledi. Akcan, "Şu anda Gaziantep ve Diyarbakır'da otellerin doluluk oranları yüzde 85-90 bandında. Şanlıurfa ve Mardin yüzde 100 dolu. Bu talep haziranda da devam edecek. Temmuz ve ağustosta biraz yavaşlar. Eylülde yeniden hareketlenir" dedi. Talebin 2019 yılına göre daha güçlü olduğunu aktaran Akcan, "Gaziantep'te doluluk ortalaması 2019'da yüzde 80'lerdeydi. Şimdi bu oran 10 puan artışla yüzde 90'lara çıktı. Turistin yüzde 85'i yerli, kalanı da Avrupalı" diye konuştu.Yüksek talebin oda fiyatlarını da artırdığına dikkat çeken Akcan, "Antep'te otellerin fiyatları 2019 yılına göre TL bazında yüzde 70 arttı" ifadelerini kullandı. Şehre gelen turistin bölge esnafına da can suyu olduğunu anlatan Akcan, "Ciddi bir alışveriş yapılıyor. Yeme-içme sektörü de hareketlendi. Esnafın yüzü gülüyor" dedi.ŞANLIURFALI turizmciler bölgede oda doluluklarının yüzde 100 olduğunu söyledi. Haziran ayının ikinci haftasına kadar otellerin yüzde 100 dolu olduğunu aktaran turizmciler, "Şu anda 4-5 yıldızlı otellerde gecelik oda fiyatları 1.000-1.800 TL arasında. Oteller genellikle oda-kahvaltı. Dolayısıyla gelen turist dışarıda yemek yiyor. Esnaf da hareketlikten memnun" şeklinde konuştu.MARDİN Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Güngör, mayısta otellerin yüzde 100 dolduğunu, haziranda da benzer doluluk oranlarının devam edeceğini söyledi. Kentte yaklaşık 12 bin yatak kapasiteli 54 otelin hizmet verdiğini anlatan Güngör, "Otellerimiz dolu. Eşimiz dostumuz bizi arayıp yer istiyor, onlara dahi yer bulamıyoruz. Midyad, Nusaybin ve Kızıltepe'deki oteller dahi doldu. Talep ve artan maliyetler fiyatları da artırdı" dedi.