Güneydoğu’da ihracatçı deprem öncesi rakamları aşacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihracatçılar, deprem öncesindeki 12 milyar dolarlık ihracat rakamlarını aşarak eski günlerine dönmek istiyor. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerine göre, tüm sektörler bazında ihracatçılar 2024'ün ilk yarısında 194 ülke ve serbest bölgeye ürün gönderdi.Geçen yılın ilk 6 ayında 5 milyar 278 milyon dolarlık gelir sağlayan ihracatçılar, bu yılın aynı döneminde 5 milyar 530 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Güneydoğu'daki ihracatçılar, tekstil ve ham maddeleri, hububat bakliyat, halı, kuru meyve ve mamulleri, diğer ihracatlar toplamında 2022'de 12 milyar 325 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı 2023'te 11 milyar 739 milyon dolarlık ihracat yaptı. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, deprem sonrası hızlı bir şekilde toparlanarak harekete geçtiklerini ve Gaziantep'in şu anda Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. ili konumunda olduğunu söyledi. Ünverdi, "Depremin olduğu yıl hedefimiz 12 milyar dolardı ancak depremden dolayı bu olmadı ve aksadı. Bu sene yine hedefimiz 12 milyar dolar. Depremin etkisi hala devam ediyor fakat biz devlet millet el ele yaralarımızı beraber saracağız ve bu rakamları yukarı çıkaracağız. Afrika ülkeleri başta olmak üzere girmediğimiz ülkelere mal satma girişimlerimiz devam ediyor" dedi.Adnan Ünverdi, Ocak-Haziran 2024 dönemi ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre artış olduğuna işaret ederek, "Çok daha fazlasını isterdik ama şu an Türkiye genelinde iyi bir pozisyondayız. 180'i aşkın ülkeye ihracatımız var. Önümüzdeki dönem çok daha iyi rakamlara ulaşacağımızı ümit ediyorum. İlk sırada Irak pazarı ve sırasıyla ABD, Suudi Arabistan, İtalya, Almanya ve İngiltere başta olma üzere ihracatımız devam ediyor" şeklinde konuştu.