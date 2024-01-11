Güneydoğu’nun enerjisine 16.5 milyar TL yatırım yapılacak

Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay; Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'te 2025 sonuna kadar 16.5 milyar TL'lik altyapı yatırımı yapacaklarını anlattı. Atalay, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, "Son 10 yılda bölgemize çoğunluğu teknoloji odaklı altyapı yatırımları olmak üzere toplam 27.4 milyar TL'lik bir yatırım gerçekleştirdik. Hizmet kalitesini artırmak adına 2023'te 7.2 milyar TL yatırım yaptık. Kalan yatırımlar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Atalay, yatırım ve saha çalışmalarıyla kent merkezlerinde yüzde 76 olan kayıp-kaçak oranını geçtiğimiz yılsonu itibarıyla yüzde 14'e indirmeyi başardıklarını, hedeflerinin Türkiye ortalaması olan yüzde 10'a çekmek olduğunu anlattı.