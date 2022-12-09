Gabar’dan petrol fışkırıyor! Günlük 400 bin $’lık üretim yapılıyor



Gabar'daki mevcut petrol sahasında daha önce açıkladıkları bir keşfi geliştirdiklerini belirten Bilgin, şu bilgileri verdi: "Daha önce açıkladığımız bir keşfi geliştiriyoruz. Saha geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında bu yıl orada 10 kuyu açmayı planladık. Bu keşif de onlarla ilgili bir çalışma. Sahada her yaptığımız faaliyet, bize olumlu sonuçlar getiriyor. Rezerv değerlendirmesini sürekli güncelliyoruz. Orada çok ciddi bir üretilebilir rezerv var. İki türlü rezerv vardır: 'Brüt rezerv' dediğimiz, yerinde gaz veya yerinde petrol var, bir de onun ne kadar üretilebildiği var. Kritik olan üretilebilir olan rezervdir. Önümüzdeki yıl bölgede toplam 20 kuyuya çıkacağız. Şu anda orada günlük 5 bin varil üretiyoruz."

Keşfedilen yeni rezervin miktarından çok kaliteli olduğuna da dikkat çeken Bilgin, orada üretilen petrolün 35 API (American Petroleum Institute) değerinde olduğunu ifade etti.