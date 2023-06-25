Günlük ihracatta 2 milyar $ sınırı aşıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 23 Haziran'da gerçekleşen günlük ihracat değerinin tarihi rekor seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, 2 milyar 121 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatla, günlük ihracatta 2 milyar dolar eşiğinin aşıldığını kaydetti. Bolat, "Günlük ihracat değeri ile 1977 yılındaki yıllık ihracat (1 milyar 753 milyon dolar) ve 1999 yılındaki aylık ihracat değerleri (Ağustos: 1 milyar 940 milyon dolar) aşılmıştır. Küresel ekonomide ve ticarette gözlenen zayıf seyre rağmen bu tarihi günlük ihracat değeri, ihracatçılarımızın dinamizmini ve mukavemetini göstermektedir. Nitekim 2023 yılı haziran ayı geçici İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro bölgesinde 43,6'ya gerilerken en büyük ticaret ortağımız olan Almanya'da 41 ile son 37 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir" dedi.