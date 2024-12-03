Günlük yaşamla iç içe madencilik yapılıyor

Dünyada bugün birçok ülke madenciliği, çevreye zarar vermeden tarım ve turizm ile iç içe yapıyor. Örneğin Yunanistan'ın turizmiyle ünlü Thass Adası'nı kaplayan mermer ocakları kimi zaman plajlara kadar uzanıyor. Hatta kumu, mermer malzemelerinden yapılmış bir plajı en popüler olanlardan. Adada, orman, maden, zeytin ve turizm birbirine 200 metrelik mesafede. Bizzat çevreci STK'ların da denetimindeki Taşoz adası, yılda 500 milyon euro madenden, 500 milyon euro da "marble beach" turizminden kazanıyor. Madencilik bazı ülkelerde ise şehrin içinde yapılıyor. Kanada'nın 32 bin nüfuslu Val-d'Or şehri ile Malertic şehrinin tam yanındaki altın madenleri aynı zamanda ormanlık alanla kaplı. İşte dünyadan madencilik örnekleri:Ormanlık alan içerisinde yer alan çok eski bir taş ocağı. Uzun yıllardır ormanlık alan içinde çevreyle barışık faaliyet gösteriyor. Yerleşim merkezine 4-5 km uzaklıkta. 3 km uzaklıkta baraj gölü var.Ormanlık alan içerisinde ve 22 bin nüfuslu kasabaya 2.5 km uzaklıkta.3 bin nüfuslu Suvereto'ya 2 km mesafede. Etrafında orman, üzüm bağları ve zeytinlikler var.9 bin nüfuslu Venturina Terme kasabasına 3 km mesafede. Ormanlık alanda. Etrafında zeytinlik ve üzüm bağları var.Şehir merkezinde. 137 metre derinlikteki ocak 1 km genişliğinde 2.5 kim uzunluğunda.Isio Gölü kenarında. Arka tarafı ormanlık olan ocaktaki mermer fabrikası göle sıfır.Sık orman dokusunun içinde. Maden sahasının hemen yanında akarsu, yol, 300 yıllık birinci derece tarihi eser (şapel) ve yerleşim yeri var.Yılda 2 milyon ton işleme kapasitesi olan bir altın madeni. Sık dokulu ormanlık olanının içinde faaliyet gösteriyor.